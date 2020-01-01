Домашние следки можно вязать различными способами и инструментами. По этому мастер-классу вы можете научиться вязать следки тунисским вязанием. Следки выполнены с простым жаккардовым узором по бокам.

При вязании следка будут освоены несколько приёмов: вывязывание цветного рисунка по схеме жаккарда, вязание мыска полукругом укороченными рядами, вязание подошвы с присоединением к боковым сторонам. Все этапы вязания следка описаны подробно далее.

Перед тем как начать вязать следок выполните образец, рассчитайте плотность вязания и, исходя из снятых мерок ноги, рассчитайте какой ширины вязать боковую часть следка и подошву. Данное описание вязание следка рассчитано на 39-й размер ноги.

Для начала вязания наберите цепочку из 16 возд.п + 1п. подъёма.Первый ряд тунисским вязанием выполняйте так: из полупетель цепочки вытяните на крючок 16 петель, после провяжите петли с крючка по две. При вязании второго ряда набирайте петли на крючок, вводя его за вертикальные перемычки, когда на крючок наберется столько же петель, провязывайте их обратно по две.

Выполните три ряда одной нитью, затем на центральной части вывязывайте жаккардовый рисунок. Довяжите до петли, которую нужно выполнять другим цветом, сделайте начальную петлю, введите крючок в вертикальную перемычку захватите петлю из нити другого цвета и наберите её на крючок. Далее набирайте петли на крючок то одним, то другим цветом протягивая нити по изнанке. В обратном направлении провязывайте набранные петли по две тем же цветом, меняя нити.

Жаккардовый узор вяжется по счетной схеме, можно выбрать любой рисунок орнамента или цветка, главное чтобы узор списывался в ширину полотна.

Вяжите боковую часть следка с жаккардовым рисунком длиной от пятки до начала мизинца. Далее переходите на вывязывание мыска.

Мысок вывязывается в форме полукруга, для этого укороченными рядами выполняются клинья, через клин цвет нити меняется. Для вязания первого ряда клина наберите 2 петли, провяжите их;

второй ряд – наберите 2 петли по последнему ряду и 2 петли по начальному, провяжите 4 петли;

третий ряд – наберите 4 петли по последнему ряду, 2 петли по начальному, провяжите 6 петель;

4 -й ряд – наберите 6 петель по последнему ряду, 2 петли по начальному, провяжите 8 петель;

5-й ряд – наберите 8 петель по последнему ряду, 2 петли по начальному, провяжите 10 петель по две;

6-й ряд – наберите 10 петель по последнему ряду, 2 петли по начальному, провяжите 12 петель;

7-й ряд – наберите 12 петель по последнему ряду, 2 петли по начальному, провяжите 14 петель;

8-й ряд – наберите 14 петель по последнему ряду, последние 2 петли начального ряда, смените цвет нити и провяжите все петли.

Далее вывязывайте второй клин укороченными рядами, как первый клин начиная с 1-го ряда.

Когда будет выполнено 5 клиньев и сформируется полукруг, вяжите вторую боковую сторону прямым полотном, выполняя жаккардовый узор, как на первой боковой части.

Связав вторую боковую часть на ту же длину, что и первая, закончите вязание и закрепите последнюю петлю.

Для вязания подошвы петли наберите по центру мыска. Подошва будет вязаться на ширину 14 петель. Наберите 14 петель + 1 дополнительная петля слева для присоединения к левой боковой стороне следка. При провязывании набранных петель подошвы первые три петли провяжите вместе, далее, как обычно провязывайте петли по две скидывая с крючка. Последнюю петлю протяните через петлю боковой стороны кромки правой части следка. Нужно вколоть крючок в петлю с правой стороны, захватить рабочую петлю и протянуть её через кромку.

Следующие ряды вяжите также, только набирая 14 петель за вертикальные нити предыдущего ряда, + 1 петля дополнительная слева из боковой части. Первые три петли провяжите вместе, затем после провязывания всех петель по две, последнюю петлю протяните сквозь петлю на боковой части справа.

Вяжите подошву до пятки, когда до завершения подошвы останется 4 ряда, в каждом ряду делайте убавления вначале и в конце ряда, для сужения на пятке. Для этого наберите 14 петель + 1 петлю на левой боковой части, провяжите два раза по три петли вместе, затем по две петли, когда на крючке останется 4 петли, провяжите 3 петли вместе, последние 2 петли, затем рабочую петлю протяните сквозь кромочную петлю правой боковой части. Для следующего ряда набирайте на 2 петли меньше. В конце вязания подошвы, через 4 ряда в работе останется 6 петель, продолжайте вязать на них до верха следка, также присоединяя слева и справа к боковым сторонам следка.

В завершении обвяжите вырез следка рядом столбиками без накида или «рачьим шагом».

Видео вязания следков тунисским крючком: